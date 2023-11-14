Шабаров о соперниках молодежной сборной: «Хотим взять реванш у Белоруссии»

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной команды.

Россиянам предстоит провести товарищеские игры против молодежной сборной Белоруссии и минского «Динамо».

— Есть цель взять реванш у Белоруссии за поражение в июле со счетом 1:5, или тренерский штаб преследует другие задачи?

— Кончено, это было неприятным моментом. Мы хотим реабилитироваться вместе с игроками и взять реванш.

— Насколько разные стоит ожидать игры с молодежной сборной Белоруссии и с минским «Динамо»? Или это будет плюс-минус одинаковая история?

— Будут разные составы. Мы постараемся распределить нагрузку равномерно, одни больше сыграют с молодежной сборной Белоруссии, другие сыграют с минским «Динамо». Надеюсь, что это не отразится на качестве. Интересно, как футболисты себя проявят. Думаю, что уровень соперника будет сопоставим.

— Стоит ли нам ожидать еще какие-то матчи молодежной сборной, или это последние в календарном году?

— Это последние мероприятия в этом году, следующие уже будут в следующем.

— Вы сказали, что у Кисляка температура. Останется ли он в команде, или вернется в клуб?

— Перестраховались. Там не слишком большая температура, 37,3. Доктор решил посмотреть, принял все необходимые решения и дал лекарства. Посмотрим, как будет. Матвей поедет с нами. Если будет что-то ухудшаться, вернем его в клуб.

Молодежная сборная России проведет товарищеский матч против молодежной команды Белоруссии 15 ноября, игра с минским «Динамо» состоится 19 ноября.