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15 февраля, 15:14

Гладилин: «Я не знаю кого Карпин решит вызвать в сборную России в марте»

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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил, кого может вызвать на тренировочный сбор наставник сборной России Валерий Карпин.

«Я не знаю, как Карпин решит, у него сейчас руки развязаны. Мы ни к каким играм официальным не имеем отношения. Поэтому он может любой вариант применить», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

В рамках тренировочного сбора национальная команда сыграет 2 товарищеских матча. Первый пройдет 21 марта, россияне встретятся с Сербией. Во второй игре команда Карпина примет Парагвай. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Источник: Vprognoze.ru
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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