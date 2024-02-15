Гладилин: «Я не знаю кого Карпин решит вызвать в сборную России в марте»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил, кого может вызвать на тренировочный сбор наставник сборной России Валерий Карпин.

«Я не знаю, как Карпин решит, у него сейчас руки развязаны. Мы ни к каким играм официальным не имеем отношения. Поэтому он может любой вариант применить», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

В рамках тренировочного сбора национальная команда сыграет 2 товарищеских матча. Первый пройдет 21 марта, россияне встретятся с Сербией. Во второй игре команда Карпина примет Парагвай. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.