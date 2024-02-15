Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

15 февраля, 14:28

Бывший защитник сборной России Семенов назвал причины поражения от Бельгии на Евро-2020

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Игрок «Ахмата» Андрей Семенов поделился воспоминаниями о матче сборной России против Бельгии на чемпионате Европы 2020. Футболист назвал возможные причины поражения.

«На тот матч вообще вся команда вышла как-то неуверенно — с первых минут начали друг другу подсовывать. В итоге в игре появилась нервозность, она и перетекла в поражение», — приводит слова Семенова Sport24.

Россия играла против Бельгии 12 июня 2021 года на «Газпром-Арене». Тогда команда Станислава Черчесова уступила оппонентам со счетом 0:3. Дубль в ворота Антона Шунина оформил Ромелу Лукаку, один мяч забил Тома Менье.

На Евро-2020 Россия заняла четвертое место в группе B, набрав 3 очка в 3 играх.

Источник: Sport24
Андрей Семенов
Футбол
Сборная России по футболу
Чемпионат Европы по футболу
4
1
Читайте также
Англия и Франция названы главными фаворитами Евро-2024
Канада намерена судиться с Россией за бронзу Игр-2022 после дела Валиевой
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА

Гладилин: «Я не знаю кого Карпин решит вызвать в сборную России в марте»
Новости
RSS RSS
Все новости