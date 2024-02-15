Бывший защитник сборной России Семенов назвал причины поражения от Бельгии на Евро-2020

Игрок «Ахмата» Андрей Семенов поделился воспоминаниями о матче сборной России против Бельгии на чемпионате Европы 2020. Футболист назвал возможные причины поражения.

«На тот матч вообще вся команда вышла как-то неуверенно — с первых минут начали друг другу подсовывать. В итоге в игре появилась нервозность, она и перетекла в поражение», — приводит слова Семенова Sport24.

Россия играла против Бельгии 12 июня 2021 года на «Газпром-Арене». Тогда команда Станислава Черчесова уступила оппонентам со счетом 0:3. Дубль в ворота Антона Шунина оформил Ромелу Лукаку, один мяч забил Тома Менье.

На Евро-2020 Россия заняла четвертое место в группе B, набрав 3 очка в 3 играх.