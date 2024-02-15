Лепехин: «Сборная Парагвая это достойный соперник для России»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин оценил уровень сборной Парагвая. Экс-игрок считает, что южноамериканская команда это хороший соперник для сборной России.

«Я думаю, что это хороший соперник. Достойный. Понимаю, что Парагвай — это не Уругвай по уровню. Но, тем не менее, команда сильнее, чем Таджикистан и Куба, например. Уровень повыше. Но сейчас не до разбирательств в уровне соперников. Сейчас любые матчи международные вызывают большой интерес», — цитирует Лепехина «Евро-Футбол.Ру».

14 февраля РФС на своем сайте объявил о том, что сборная России 25 марта сыграет против национальной команды Парагвая. Товарищеский матч пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. 21 марта на этой же арене Россия примет Сербию.

В рейтинге ФИФА сборная Парагвая занимает 53-е место. В том же списке команда Валерия Карпина находится на 38-й строчке.