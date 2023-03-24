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Гладилин считает, что сборная России сыграет в более атакующий футбол с Ираком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-главный тренер молодежной сборной России, бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от товарищеского матча между российской национальной командой и сборной Ирака.

«Иран — это одна из ведущих команд Азии, она сильнее Ирака. Думаю, что с Ираком у нас будет более атакующий футбол, более зрелищный в атаке. В обороне, наверное, Карпин особо ничего менять не будет — и менять-то некем, нечего придумывать. А в атаке, наверное, будет совсем другая игра, к тому же, домашний матч. Полагаю, будет совсем другое качество футбола», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Матч Россия — Иран завершился ничьей (1:1).

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/24/20047585.shtml?updated
Футбол
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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