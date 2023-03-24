Гришин заявил, что сборная России превратилась в проходной двор

Тренер академии московского ЦСКА Александр Гришин прокомментировал ничью сборной России с командой Ирана (1:1) в товарищеском матче.

«Наверное, как и всех, игра нашей сборной не убедила. Иран, конечно, играл лучше и, на мой взгляд, они должны были выиграть как по моментам, так и по содержанию игры. Кроме Зиньковского, выделить особо некого. Там должны быть не Соболев и Комличенко, а по силе и качеству игры сейчас должен быть Чалов! Качество игры нашей сборной, наверное, не удовлетворило не только болельщиков, но и, надеюсь, тренерский штаб тоже. Мне кажется, в сборную должны вызываться сильнейшие игроки. Сборная — наивысшее достижение в карьере спортсмена. У нас сборная превратилась в какой-то проходной двор, где приглашаются люди, недостойные играть в сборной! От этого и такие результаты, что мы не можем уже обыгрывать сборные Узбекистана, Таджикистана и Ирана. Все это как-то не красит наш футбол», — приводит слова Гришина Sport24.

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.