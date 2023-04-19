Гладилин считает, что РФС принял правильное решение, отказавшись от участия в турнире ЦАФА

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что поддерживает решение РФС отказаться от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

«Приняли правильное решение. Надо сделать паузу. Просто так играть матчи — не имеет никакой мотивации. Уже провели два матча, просмотрели игроков. Считаю, что это правильное решение. С кем играть дальше? Руководители Российского футбольного союза ищут варианты, и это сейчас не так просто сделать. Будем ждать!» — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гладилина.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.