Генсек РФС Митрофанов: «Парагвай был очень заинтересован в матче со сборной России»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, когда сборная Парагвая прилетит в Россию для товарищеского матча.

«Парагвай был очень заинтересован в том, чтобы сыграть с нами. У этой сборной в паузу будет один товарищеский матч, поэтому коллеги попросили предоставить базу для тренировок. Сборная Парагвая прилетит в Россию уже 19 марта, чтобы провести полноценный учебно-тренировочный сбор. Он пройдет на нашей базе в Мацесте (Сочи)», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Сегодня, 14 февраля, РФС на своем объявил о том, что сборная России 25 марта сыграет против национальной команды Парагвая. Товарищеский матч пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Последний матч команда Валерия Карпина провела 20 ноября 2023 года против Кубы. Тогда россияне обыграли латиноамериканцев со счетом 8:0.