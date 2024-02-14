Семин о том, почему сборная России сыграет с Сербией и Парагваем на стадионе «Динамо»: «Это самая уютная арена»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал «СЭ» о преимуществах стадиона «Динамо» имени Льва Яшина, на котором пройдут товарищеские встречи сборной России со сборными Сербии и Парагвая.

«Стадион «Динамо» для зрителей на сегодняшний момент, на мой взгляд, самый уютный. И всегда на «Динамо» практически стопроцентная заполняемость. Хороший сервис на стадионе. Наверное, поэтому выбирают «Динамо». К тому же там великолепное поле», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

14 февраля РФС объявил о проведении товарищеского матча против сборной Парагвая. Игра состоится 25 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Перед этим команда Валерия Карпина 21 марта там же сыграет со сборной Сербии.