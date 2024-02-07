Митрофанов: «В УЕФА со всеми прекрасный диалог, кроме одной ассоциации»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» рассказал об отношении к российскому футболу на международной арене.

«В первую очередь я хотел бы еще раз особо отметить, что азиатская конфедерация — наш надежный и долгосрочный партнер, — сказал Митрофанов «СЭ». — Мы очень благодарны коллегам за понимание нашей ситуации, готовность обсуждать возможное совместное будущее. Мы установили уважительные отношения с руководством конфедерации и конструктивно взаимодействуем по широкому кругу вопросов.

Если же говорить о странах-участницах, то нужно различать официальную позицию, которую можно узнать только в момент голосования, и переговорную. Например, в составе УЕФА со всеми прекрасный диалог. Кроме одной ассоциации. Нет федераций в составе УЕФА, которые в личном общении говорили бы, что не хотят нашего возвращения".

Митрофанов также отметил, что в официальной позиции многое меняется.

«Англия и Польша? Когда речь доходит до официальной позиции, многое меняется. Посмотрите, как было проведено голосование по допуску юношеских сборных России: три члена исполкома УЕФА воздержались, остальные проголосовали «за». Но затем стали появляться заявления от ряда ассоциаций: «Если вы допустите Россию, и мы попадем в одну группу, — играть не будем». Таких федераций было восемь, еще две заявили, что им нужно проконсультироваться с правительствами», — добавил Митрофанов.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В 2023 году россияне провели 8 товарищеских матчей, одержав три победы, 4 раза сыграв вничью и один раз потерпев поражение.