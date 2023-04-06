Гасилин высказался за переход российского футбола в Азию

Экс-футболист «Зенита» и «Шальке», звезда медийного клуба «Амкал» Алексей Гасилин рассказал о главных проблемах профессионального российского футбола.

«У нас люди, которые играли в чемпионатах Испании, Италии, Франции сидят без работы. Не тренируют, не работают в клубе, не работают функционерами. Почему не востребован Александр Мостовой, пусть он и дает резонансные интервью? Почему не работает Юран. Пименов у нас в футболе не разбирается что ли? У нас молодежь тренируют люди, которые максимум играли в ЛФЛ. Чему он может научить ребят? Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Пока нет еврокубков, давайте фокусироваться на своих ребятах. Я бы отпустил всех легионеров сейчас. Лучше бы в Сибири построил пару манежей. Там нет условий. Знаешь, как говорят: «Футбол родился в Англии, а умер у нас за Уралом». Предлагают перейти в Азию? Давайте попробуем! Там хорошие сборные и команды. Сейчас все научились играть в футбол. Сборная должна быть — и играть», — приводит слова Гасилина «КП Спорт».

В прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.