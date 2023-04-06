Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Игры
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:07

Гасилин высказался за переход российского футбола в Азию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-футболист «Зенита» и «Шальке», звезда медийного клуба «Амкал» Алексей Гасилин рассказал о главных проблемах профессионального российского футбола.

«У нас люди, которые играли в чемпионатах Испании, Италии, Франции сидят без работы. Не тренируют, не работают в клубе, не работают функционерами. Почему не востребован Александр Мостовой, пусть он и дает резонансные интервью? Почему не работает Юран. Пименов у нас в футболе не разбирается что ли? У нас молодежь тренируют люди, которые максимум играли в ЛФЛ. Чему он может научить ребят? Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Пока нет еврокубков, давайте фокусироваться на своих ребятах. Я бы отпустил всех легионеров сейчас. Лучше бы в Сибири построил пару манежей. Там нет условий. Знаешь, как говорят: «Футбол родился в Англии, а умер у нас за Уралом». Предлагают перейти в Азию? Давайте попробуем! Там хорошие сборные и команды. Сейчас все научились играть в футбол. Сборная должна быть — и играть», — приводит слова Гасилина «КП Спорт».

В прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Футбол
Сборная России по футболу
1
0
Читайте также
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
Почему нам стоит стать жестче в отношениях с МОК. Мнение политолога
Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Военкор назвал выгодным для армии РФ медленный штурм Артемовска
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Тело водителя упавшей с моста фуры нашли водолазы в Хабаровском крае
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Филимонов: «Переход в Азию — это тот же тупик. Ничего глобально не поменяется»
Новое заявление Чеферина о бане России в УЕФА. Когда с наших сборных и клубов снимут санкции?
Бушманов объяснил, почему России не стоит переходить в Азиатскую конфедерацию футбола
Федотов — о будущем футбола в России: «Европа — приоритет, для меня это очевидно»
«Возможно, сыграем с Китаем в следующем году». Дюков — о соперниках сборной России, судействе и Тедеско
Габулов считает, что наш футбол ждет деградация в случае длительного отсутствия официальных международных матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России осталась на 37-м месте в рейтинге ФИФА
Новости
RSS RSS
Все новости