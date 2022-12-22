Галамин считает, что РФС нужно подождать с переходом в АКФ

Бывший защитник сборной России Дмитрий Галямин поделился мнением о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Я бы годик подождал. Люди, принимающие такое решение, больше знакомы с ситуацией. Наверное, не просто так стоит этот вопрос, видимо, какие-то консультации с представителями ФИФА и УЕФА были проведены. Поэтому и выносят на обсуждение. Придется регулярно летать в Китай, Австралию, практически на другой конец света. Такие перелеты, конечно, даются нелегко. Потом восстанавливаешься неделю. Одно дело, когда человек просто летит на отдых в эти страны, а другое — когда должен быть готов на 100 процентов участвовать в игре. Ничего хорошего я в этом не вижу. Если не будет другого выхода, то надо будет переходить в другую конфедерацию и летать», — приводит слова Галямина «Спорт День за Днем».

Он заявил, что это нормально, что заседание по вопросу перехода в АКФ пройдет через пять дней после завершения ЧМ-2022. Он также ответил на вопрос, повлияет ли успешное выступление азиатских команд на чемпионате мира в Катаре на принятие решения о переходе.

«Не во время же чемпионата мира заседать? Все-таки вопрос серьезный. Большинство азиатских игроков выступает в европейских чемпионатах. Какие-то да, в своих, но их немного. Поэтому говорить, что уровень футбола в Азии, такой же как в Европе, я бы не стал. Азиатские страны вложили много денег в футбольную инфраструктуру. Возможно, в будущем это даст результат, но на данный момент ни сборные, ни чемпионаты Азии не дотягивают до Европы», — добавил Галямин.

В пятницу, 23 декабря состоится заседание исполкома РФС, в повестке дня есть вопрос «Об участии РФС в иных организациях». В ноябре президент РФС Александр Дюков заявлял, что исполком рассмотрит вариант с переходом из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.