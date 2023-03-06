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Сегодня, 20:48

Федун прокомментировал включение 10 игроков «Спартака» в расширенный состав национальной команды России

Алина Савинова
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Леонид Федун.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о включение 10 футболистов «Спартака» в расширенный состав сборной России.

«Это решение тренера, он решил сегодня так, завтра — так. Без сомнения, вызов в сборную для любого игрока является большим признанием, это говорит о том, что они идут в правильном направлении. Закрепится он в сборной или нет, это всегда вопрос философский. Так что, в принципе, за ребят приятно», — приводит ТАСС слова Федуна.

В расширенный состав национальной команды России на мартовский учебно-тренировочный сбор попали Александр Селихов, Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Никита Чернов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Михаил Игнатов и Александр Соболев.

Источник: https://tass.ru/sport/17207397
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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