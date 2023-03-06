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Без Дзюбы, но с Головиным и «итальянским» Миранчуком. Россия готовится к Ирану с Ираком

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Александр Головин и Артем Дзюба в сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Головин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Тренерский штаб сборной России Юрий Никифоров, Валерий Карпин и Виктор Онопко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В понедельник Валерий Карпин назвал расширенный состав нашей сборной.

Не успел пройти первый после возобновления сезона тур РПЛ, а мы уже обсуждаем национальную команду — Карпин назвал расширенный состав на мартовские товарищеские встречи. Официально соперников объявят позднее, но должны сыграть с Ираном (Тегеран, 23 марта) и Ираком (Сочи, 27 марта).

Радует, что статус матчей растет. После Киргизии, Таджикистана и Узбекистана мы на 99,9 процента получаем участника ЧМ-2022, который в Катаре победил крепкий Уэльс (2:0) и имел хорошие шансы выйти в плей-офф. Ирак не столь силен, зато впервые после отстранения от официальных турниров сборная России выступит дома.

Тренерский штаб сборной России Юрий Никифоров, Валерий Карпин и Виктор Онопко.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Другую позитивную новость приготовил расширенный список, что вообще-то случается редко. Дело в том, что в него попали легионеры — Головин и Алексей Миранчук, на осенние сборы их не приглашали. То есть состав уже максимально похож на боевой.

Правда, в нем по-прежнему нет ветеранов вроде Смолова, но эту стратегию тренерского штаба легко понять — с учетом того, что сейчас самое время строить команду на будущее, а не думать о сиюминутном результате. Старше 30 лет в нынешнем варианте только голкиперы: Джанаев, Песьяков и Шунин.

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Что касается легионеров, то радует уже сама попытка увидеть их в сборной, однако это не значит, что в итоге Головин и «итальянский» Миранчук доедут до Тегерана и Сочи. Вадим Шпинев, агент Алексея, в комментарии для «СЭ» уже намекнул на потенциальные сложности: «Не все зависит от желания футболиста. Мы все заложники ситуации. Если решение клуба и федерации футбола Италии будет положительным, то он, конечно, приедет и сыграет с огромной радостью и желанием».

Будем ждать вердикта «Монако» и «Торино».

Александр Головин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

В остальном анализировать состав пока не имеет смысла. Непривычные имена типа Бевеева? Для начала пусть получат вызов — в списке 41 человек, так что с десяток еще отсеется.

При этом, естественно, обсуждается одна персона, которой нет даже в расширенной версии главной команды страны, — Дзюба. Самый обсуждаемый российский футболист и так находился бы в центре внимания, а уж после хет-трика, да еще и в матче с «Ростовом» Карпина — тем более. Артем в интервью Нобелю Арустамяну отметил, что хотел бы играть за сборную, но мы же понимаем, что шансы при нынешнем тренере у него микроскопические. И фразы типа «Георгича огорчить — дело обязательное» их явно не повышают.

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Могу себе представить вызов Дзюбы в одном случае: форвард в каждом туре делает хет-трик, а России предстоит суперответственная встреча. Такие, например, могли бы быть прошлой весной в стыках за право выступить на ЧМ-2022. А в товарищеских, полагаю, варианты возвращения Артема даже рассматриваться не станут. Тем более что и объяснение долго искать не надо — Дзюбе больше 30 лет.

Расширенный список сборной России
Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»), Сослан Джанаев («Сочи»), Илья Помазун («Урал»).
Защитники: Вячеслав Караваев, Данил Круговой (оба — «Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов (все — «Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Артем Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Мингиян Бевеев («Урал»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Ильзат Ахметов («Краснодар»), Александр Коваленко («Крылья Советов»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба — «Динамо»), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов (все — «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук («Торино» Италия), Александр Головин («Монако» Франция).
Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Владимир Писарский («Крылья Советов»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Артем Дзюба
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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