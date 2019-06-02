Федор Смолов: "Очень хочется забить за сборную"

Нападающий сборной России Федор Смолов​ прокомментировал подготовку команды к отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.

– Все говорят, что Кипр и Сан-Марино – самые слабые соперники по группе. Сложно на них настраиваться?

– Мы имеем преимущество, потому что играем дома. Будет поддержка трибун, тем более мы играем в Саранске и Нижнем Новгороде, где очень любят футбол, но не имеют возможности часто ходить на футбол и видеть в живую игры сборной России. Наверное, превозносить Кипр и Сан-Марино было бы неверно, но это официальный матч, отборочный турнир чемпионата Европы, нужно относиться серьезно. Ни о какой недооценки речи не идет.

– Вам принципиально забить наконец-то за сборную?

– Да, конечно, мне бы очень хотелось бы забить за сборную.

– С "Чертаново" тоже нужно обязательно забивать, чтобы попасть в состав?

– Тут важно, что скажет Черчесов непосредственно перед матчем, какие задачи будут стоять. Игра носит тренировочный характер с целью посмотреть ребят, впервые вызванных в сборную. Как контрольная игра всяко лучше, чем проводить двусторонку 11 на 11. (Александр Рогулев)

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