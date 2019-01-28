14:27 | Футбол — Сборная России

Федор Смолов: "На каком-то этапе понял, что светская жизнь мне мешает"

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Форвард "Локомотива" и сборной России  Федор Смолов признался, что в период отношений с его бывшей женой, моделью Викторией Лопыревой светская жизнь сказывалась на его карьере.

- На каком-то этапе я начал осознавать, что это действительно мне мешает. Она - человек публичный, и ее образ жизни подразумевает выходы в свет. Это идет вразрез жизнью спортсмена, футболиста-профессионала. Но это тоже опыт, - сказал футболист в интервью Ксении Собчак.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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