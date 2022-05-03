Тарасова о санкциях УЕФА: «Обидно, когда происходят такие несправедливые вещи»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение УЕФА отстранить российские команды и сборные от участия в европейских соревнованиях в сезоне-2022/23.

«Это, конечно, очень грустная новость. Мне жаль нашу сборную по футболу — и мужскую, и женскую. Спортсмены не заслужили этого всего! Они ничего плохого не сделали, а их отовсюду поперли. Обидно, когда такие несправедливые вещи происходят», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее стало известно, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23. Также сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций. Российская команда автоматически займет последнее место в квартете и вылетит в третий по силе дивизион следующего розыгрыша Лиги наций.