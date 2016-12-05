Эдуард Безуглов: "Спасибо Черчесову, что пошел навстречу"

Врач сборной России Эдуард Безуглов подтвердил информацию о назначении руководителем медицинского департамента "Локомотива". Специалист поблагодарил главного тренера национальной команды Станислава Черчесова за то, что он пошел навстречу в данном вопросе.

- С сентября помогал " Локо" советами, теперь плотнее займусь академией и медцентром, - написал Безуглов на своей странице в "твиттере". - Спасибо главному тренеру сборной, что пошел навстречу!

Напомним, Безуглов с 2008 по 2010 год был директором научно-медицинского департамента "Локомотива", с 2011 по 2012 год занимал должность начальника медицинской службы "Анжи".