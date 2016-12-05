Безуглов возглавил медицинский департамент "Локомотива"

Президент клуба Илья Геркус сообщил, что врач сборной России Эдуард Безуглов назначен руководителем медицинского департамента железнодорожников. Специалист работает в национальной команде врачом с 2012 года.
В ноябре исполком Российского футбольного союза (РФС) избрал 35-летнего Безуглова главой медицинского комитета РФС.
- Да, он возглавил (медицинский департамент. - Прим. "СЭ"). С точным названием должности мы еще не определились, - приводит ТАСС слова Геркуса.
Безуглов с 2008 по 2010 год был директором научно-медицинского департамента "Локомотива", с 2011 по 2012 год занимал должность начальника медицинской службы "Анжи".
Гаттузо зол!
Для Локо- это плохая новость. То как Безуглов поработал в сборной перед евро, когда треть игроков получили различные повреждения, говорит ,что он больше распиаренная фигура с матчтв ,а не доктор футбольного клуба.
11:09