Безуглов возглавил медицинский департамент "Локомотива"

Президент клуба Илья Геркус сообщил, что врач сборной России Эдуард Безуглов назначен руководителем медицинского департамента железнодорожников. Специалист работает в национальной команде врачом с 2012 года.

В ноябре исполком Российского футбольного союза (РФС) избрал 35-летнего Безуглова главой медицинского комитета РФС.

- Да, он возглавил (медицинский департамент. - Прим. "СЭ"). С точным названием должности мы еще не определились, - приводит ТАСС слова Геркуса.

Безуглов с 2008 по 2010 год был директором научно-медицинского департамента "Локомотива", с 2011 по 2012 год занимал должность начальника медицинской службы "Анжи".