10:30 | ФУТБОЛ — Сборная России

Безуглов возглавил медицинский департамент "Локомотива"

0
0
0
1

Президент клуба Илья Геркус сообщил, что врач сборной России Эдуард Безуглов назначен руководителем медицинского департамента железнодорожников. Специалист работает в национальной команде врачом с 2012 года.

В ноябре исполком Российского футбольного союза (РФС) избрал 35-летнего Безуглова главой медицинского комитета РФС.

- Да, он возглавил (медицинский департамент. - Прим. "СЭ"). С точным названием должности мы еще не определились, - приводит ТАСС слова Геркуса.

Безуглов с 2008 по 2010 год был директором научно-медицинского департамента "Локомотива", с 2011 по 2012 год занимал должность начальника медицинской службы "Анжи".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3840845

0
0
0
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Гаттузо зол!

Для Локо- это плохая новость. То как Безуглов поработал в сборной перед евро, когда треть игроков получили различные повреждения, говорит ,что он больше распиаренная фигура с матчтв ,а не доктор футбольного клуба.

11:09

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ