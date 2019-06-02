"Дзюбочка". Артем Дзюба фотографируется с юными футболистами и весело шутит. Видео

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба, который в составе национальной команды на базе в Новогорске готовится к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород), с воодушевлением раздает автографы и фотографируется со своими юными поклонниками, задорно комментируя происходящее. Соответствующим видео футболист поделился в своем Инстаграме.

- Здорово!, - говорит Дзюбе на видео юный футболист, протягивая мяч для подписи, а затем, звонко смеясь, произносит "Дзюбочка", чем приводит в восторг игрока и заставляет засмеяться уже его.

- Сейчас с другом сфотографируюсь, я его знаю уже сколько лет, - говорит в ответ на бесконечные просьбы сделать фото Дзюба.

В июне национальная команда проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию этих встреч.

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