В Словакии назвали отскоком победу сборной России

Бывший игрок сборной Словакии Ян Дюрица прокомментировал поражение национальной команды от сборной России в отборочном матче чемпионата мира-2022.

«Можно сказать, что Россия отскочила, потому что Словакия была лучше. Нужно было забирать очки, но это футбол... Сборная Карпина, может, и не показывает качественный футбол, но результат есть. И это главное. История не будет спрашивать, как играла Словакия против России. Конечно, игру России нужно менять. Да, ты можешь сыграть несколько игр от обороны, и это принесет плоды. Но всегда так не будет, нужно придумывать что-то новое. Игра России не впечатлила, и этого будет мало на чемпионате мира», — сказал Дюрица «СЭ».

Команда Валерия Карпина одержала третью победу подряд. У России стало 16 очков, и она занимает второе место в турнирной таблице, уступая Хорватии только по дополнительным показателям.

В следующем матче России 11 октября на выезде сыграет против команды Словении.