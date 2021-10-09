Пресняков — о победе над Словакией: «Сборная Карпина отскочила»
Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной России в отборочном матче чемпионата мира-2022 над Словакией (1:0).
«Мне, как и всем болельщикам сборной России, было очень тревожно вчера. Было много мандражных моментов у наших ворот. Как только я увидел состав сборной, сразу понял, что будет нервозный матч. Никто не доволен игрой наших ребят, словаки были в разы активнее. Нам повезло, залетел гол-дурачок. Говоря совсем често, сборная Карпина отскочила вчера.
Помимо везения, хочется отметить Матвея Сафонова. Он выдал достойный матч. Вел себя очень спокойно, как будто у него за спиной колоссальный опыт. Выйдем ли мы на чемпионат мира? Пока говорить об этом тяжело, матч со Словенией станет определяющим», — сказал Пресняков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Команда Валерия Карпина одержала третью победу подряд. У России стало 16 очков, и она занимает второе место в турнирной таблице, уступая Хорватии только по дополнительным показателям.
В следующем матче матче России 11 октября на выезде сыграет против команды Словении.
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