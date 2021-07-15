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Дюков рассказал, что нужно поменять в российском футболе

13:08
Александр Дюков. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Александр Дюков. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент РФС Александр Дюков рассказал, какие изменения требуются российскому футболу.

«У результата команды на Евро были и объективные предпосылки. Чтобы добиваться успеха, нам нужно проводить изменения, начиная с детско-юношеского футбола. Та же Дания первые реформы запустила в 2001 году. Реформы детско-юношеского футбола важны, но важен и фактор профессионального футбола. Нужно поменять тренировочный стиль профессиональных команд и изменить стиль игры. Нужно принимать решения быстро и на своей половине поля, потому что уже там ты попадаешь под прессинг. Если не тренироваться и не играть в таком режиме постоянно, ничего не изменится. Многое тут зависит от команд второй восьмерки, которые могут играть интенсивнее», — сказал Дюков.

13 июля РФС выступил с заявлением о возможном изменении формата проведения чемпионата России. Компания Hypercube представила РФС четыре возможных варианта изменения формата первенства.

РФС предложил варианты реформирования РПЛ. Главное

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Артем Калинин все материалы автора

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