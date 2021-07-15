Дюков: «Подтверждаю, что Черчесов отказался от неустойки»
13:03
Президент РФС Александр Дюков подтвердил, что экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов ушел из национальной команды без выплаты неустойки за досрочной расторжение контракта.
«Подтверждаю, что Черчесов отказался от неустойки», — сказал Дюков.
8 июля РФС объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который возглавлял сборную России с августа 2016 года.
Соглашение с 57-летним специалистом действовало до 30 декабря 2022 года.
Под его руководством команда вышла в 1/4 финала домашнего ЧМ-2018, а также заняла последнее место в группе В на Евро-2020 и не вышла в плей-офф турнира.
Результаты опроса
проголосовало: 52221Все опросы
Кто должен тренировать сборную России после отставки Черчесова?
Виллаш-Боаш
3.0%
Карпин
22.6%
Лев
16.0%
Петкович
8.8%
Семак
4.8%
Слуцкий
7.9%
Тедеско
9.6%
другой топовый иностранец
6.7%
другой молодой иностранец
3.7%
другой свободный россиянин
13.2%
другой тренер клуба РПЛ
3.7%
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Материалы сюжета: Сборная России: отставка Станислава Черчесова и поиск главного тренера после Евро 2020, причины вылета, главные новости
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