Дюков: «Подтверждаю, что Черчесов отказался от неустойки»

Президент РФС Александр Дюков подтвердил, что экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов ушел из национальной команды без выплаты неустойки за досрочной расторжение контракта.

«Подтверждаю, что Черчесов отказался от неустойки», — сказал Дюков.

8 июля РФС объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который возглавлял сборную России с августа 2016 года.

Соглашение с 57-летним специалистом действовало до 30 декабря 2022 года.

Под его руководством команда вышла в 1/4 финала домашнего ЧМ-2018, а также заняла последнее место в группе В на Евро-2020 и не вышла в плей-офф турнира.