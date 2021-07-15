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Дюков: «Подтверждаю, что Черчесов отказался от неустойки»

13:03
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент РФС Александр Дюков подтвердил, что экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов ушел из национальной команды без выплаты неустойки за досрочной расторжение контракта.

«Подтверждаю, что Черчесов отказался от неустойки», — сказал Дюков.

8 июля РФС объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который возглавлял сборную России с августа 2016 года.

Соглашение с 57-летним специалистом действовало до 30 декабря 2022 года.

Под его руководством команда вышла в 1/4 финала домашнего ЧМ-2018, а также заняла последнее место в группе В на Евро-2020 и не вышла в плей-офф турнира.

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Материалы сюжета: Сборная России: отставка Станислава Черчесова и поиск главного тренера после Евро 2020, причины вылета, главные новости