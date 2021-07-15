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Колосков похвалил Черчесова за отказ от неустойки по контракту со сборной

15:04
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков похвалил бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова за отказ от неустойки по контракту с национальной командой.

«Это достойный поступок. Он поступил как настоящий мужчина. Я давно знаю Черчсова. Помню еще времена, когда вручал ему Кубок СССР как капитану «Спартака». А вы вспомните, сколько забрал с собой Капелло после ухода из сборной России? 15 млн евро! За три года. Тут же Черчесов понял, что результата не было. Какая тут неустойка? Он все правильно сделал», — сказал Колосков «СЭ».

8 июля РФС объявил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который возглавлял сборную России с августа 2016 года. Соглашение с 57-летним специалистом действовало до 30 декабря 2022 года.

Под его руководством команда вышла в 1/4 финала домашнего ЧМ-2018, а также заняла последнее место в группе В на Евро-2020 и не вышла в плей-офф турнира.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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