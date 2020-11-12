Заместитель председателя Госдумы РФ, бывший член исполкома РФС Игорь Лебедев в беседе с «СЭ» поделился мнением о предстоящем товарищеском матче сборной России с Молдавией.

— Кто из игроков нападения способен сейчас заменить Дзюбу?

— Чалов — молодой игрок, ему еще расти и расти. Думаю, он уже сейчас играет не хуже Дзюбы. Артем хороший нападающий, но, если бы он играл не в «Зените», а в каком-нибудь другом клубе, сомневаюсь, что он так сильно лидировал в гонке бомбардиров, как это происходит. Потому что отношение к Дзюбе в играх нашего чемпионата и Лиги чемпионов немного разное. Судьи не так часто обращают внимание, что Дзюбу где-то толкнули, не так на него посмотрели, как-то дотронулись. Фактически, когда отменяются все штрафные и пенальти на нем, то ценность его на поле падает. В Лиге чемпионов «Зенит» не многого достиг с нападающим Дзюбой. Я считаю, Чалов ничем не хуже, он гораздо моложе, есть перспективы роста, уже сейчас показывает хорошую игру в ЦСКА. Не надо зацикливаться на Дзюбе. Да, Артем был хорошо на чемпионате мира в России, но не надо забывать, что ему 32, а не 22, поэтому возраст тоже имеет значение.

— Шум в общественности из-за истории с Дзюбой может как-то помешать команде?

— Я думаю, что нет. Черчесов всегда старается сохранить здоровую моральную атмосферу в команде, избегает каких-либо конфликтных ситуаций, потому что игроки должны думать о футболе, а не о каких-то событиях вне стадиона. Поэтому, когда есть какие-то конфликты, он старается этих игроков не вызывать. Так было, например, когда якобы имел место быть какой-то конфликт между Дзюбой и Соболевым, Черчесов не вызвал Соболева. Сейчас неприятный инцидент с Артемом, поэтому тренер не стал вызывать нападающего, хотя я уверен, что, как только инцидент будет разрешен, Дзюба вернется вновь в расположение нашей сборной. (Анастасия Пастернак)