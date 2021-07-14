Денис Глушаков: «Я был готов к ЧМ-2018 на 150 процентов. У меня жировая масса была меньше, чем у Промеса»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков уверен: он был достоин сыграть на домашнем чемпионате мира.

— Но у Черчесова были веские основания не брать вас на чемпионат мира. В конце того сезона вы перестали играть за «Спартак».

— Но я же был готов физически! Раз до этого он вызывал меня в сборную с травмой, почему тогда не проверил в деле, не дал шанс? Я же тренировался, не запускал себя, бегал. Я вам больше скажу. У меня на тот момент жировая масса была меньше, чем у Промеса! Я все силы вкладывал в то, чтобы находиться в тонусе. Хотел доказать на чемпионате мира, чтобы некоторые люди замолкли наконец. Вот и все. Был готов к турниру даже не на 100, а на 150 процентов. Выходил на поле, играл даже, когда весь стадион был настроен против меня. Справлялся с давлением, забивал «Зениту», «Локомотиву». Считаю, находился в неплохой форме. И потом — почему меня не ставили в играх за «Спартак» на финише сезона?

— Почему?

— Просто Карреру попросили не выпускать меня на поле, он так и поступил. И чем все закончилось? В последнем матче команда дома проиграла «Динамо» и не попала в Лигу чемпионов...

Полное интервью с Глушаковым читайте — здесь