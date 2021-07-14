Денис Глушаков: «Не уступаю ни Оздоеву, ни Зобнину»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков считает, что он не слабее нынешних игроков сборной России на его позиции.

— А если говорить о составе на этот Евро, думаете, вы были не слабее Зобнина и Оздоева?

— Безусловно. Не слабее.

— Считаете, что не уступаете им?

— Не уступал, не уступаю и не буду уступать. Когда я буду слабее, вы меня на поле не увидите, закончу карьеру. Я реально оцениваю свой уровень.

— А как вам молодой опорник Мухин? Реально большущий талант?

— Давайте пока не будем выдавать ему авансы. Можем же навредить. Да и, честно говоря, я за ним пристально не следил. По большому счету парень только начал играть на взрослом уровне. Сейчас Мухин перешел в новую команду — ЦСКА. Время покажет, кто он и с кем его можно сравнивать. Просто на моем веку был и «юный Месси», и еще кто-то. Нередко, когда молодых превозносят, они рано заканчивают карьеру. Со своей стороны могу пожелать Максиму только удачи.

— Как отнеслись к уходу Черчесова из сборной?

— Да никак. Если честно, после того как он меня не включил даже в расширенный список, вообще отпустил эту ситуацию.

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