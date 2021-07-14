Денис Глушаков: Спросил Черчесова, почему он не взял меня на ЧМ. Тот ответил: «Вырастешь — поймешь»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков объяснил, почему Станислав Черчесов не включил его в состав сборной Росссии на домашний чемпионат мира.
— Черчесов не включил вас в заявку на домашний ЧМ.
— Да. И когда я спрашивал у Черчесова, по какой причине он это сделал, тренер лишь отвечал: «Когда ты вырастешь, то все поймешь. Только давай пока в прессе эту ситуацию не будем обсуждать. Хотелось бы домашний чемпионат мира провести спокойно, без каких-то скандалов». Я сдержал свое слово. По ходу турнира ничего не говорил, не нагнетал.
— Впоследствии пытались выяснить отношения с Черчесовым?
— Нет, толком не общались. Он как-то все говорил сквозь зубы, как будто я что-то плохое ему сделал... Вот этого я не понял. Ну сказал бы мне все по-честному, в открытую. А тут какие-то недоговорки. Черчесов же любит приводить статистику игроков, кто сколько там пробежал.
— Это вы к чему?
— Так вот по всем параметрам, считаю, я был в 2018 году не хуже конкурентов. Да и сейчас соответствовал уровню национальной команды. Три гола за 17 матчей в «Химках» — неплохой показатель. Значит, Черчесов не вызвал меня не по-спортивному принципу.
— Вы полагаете?
— Ну да. Возможно, это касается не только меня. Значит, у нас в сборной не все решает главный тренер, есть какие-то советчики, влиятельные люди.
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