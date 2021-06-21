Чепчугов рассказал, как сборной России нужно играть с Данией
15:50
Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поделился ожиданиями от матча сборной России на групповом турнире чемпионата Европы-2020 против Дании.
«Как говорится: чем гениальнее ваш план, тем меньше людей будут с ним согласны. Следует разделить защиту и атаку, пуская соперника в центр, где будут находиться 4-5 игроков соперника. В центре с двух сторон нужно накрывать. Нашим ребятам надо раскрепоститься и атаковать!
Путь к победе! Удачи сборной! Тактическое расположение атакующих футболистов должно быть ромбом», — сказал Чепчугов «СЭ».
Матч Россия — Дания состоится сегодня, 21 июня, в 22.00 (мск). Для выхода в плей-офф команде Станислава Черчесова нужно минимум сыграть вничью в этой встрече.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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