Чепчугов рассказал, как сборной России нужно играть с Данией

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поделился ожиданиями от матча сборной России на групповом турнире чемпионата Европы-2020 против Дании.

«Как говорится: чем гениальнее ваш план, тем меньше людей будут с ним согласны. Следует разделить защиту и атаку, пуская соперника в центр, где будут находиться 4-5 игроков соперника. В центре с двух сторон нужно накрывать. Нашим ребятам надо раскрепоститься и атаковать!

Путь к победе! Удачи сборной! Тактическое расположение атакующих футболистов должно быть ромбом», — сказал Чепчугов «СЭ».

Матч Россия — Дания состоится сегодня, 21 июня, в 22.00 (мск). Для выхода в плей-офф команде Станислава Черчесова нужно минимум сыграть вничью в этой встрече.