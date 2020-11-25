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Черданцев — о Черчесове и Казанском: «После эфира Денис и тренер пожали друг другу руки»

25 ноября 2020, 15:45
Георгий Черданцев и Денис Казанский в студии со Станиславом Черчесовым.
Георгий Черданцев и Денис Казанский в студии со Станиславом Черчесовым.
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Телекомментатор Георгий Черданцев отреагировал на обсуждение интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова во вчерашнем прямом эфире «Все на матч». Журналист отметил: специалист согласился на такой формат общения с ним, Денисом Казанским и Дмитрием Губерниевым (вышел по видеосвязи).

«Подчеркнем, что это был прямой эфир, из которого не вырежешь ни ответы, ни эмоции, и потому получилось так резонансно. А также потому, что Черчесов, хотя его никто не обязывал, согласился на прямой эфир и на трех ведущих. После эфира, кстати, Денис и тренер пожали друг другу руки», — написал Черданцев в своем Twitter.

Ранее на общение с Черчесовым в прямом эфире отреагировал Казанский. Он поблагодарил зрителей, которые одобрили острые вопросы комментатора, за добрые слова.

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