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Комментатор «Матч ТВ» Казанский поблагодарил зрителей за отзывы после интервью Черчесова

13:58
Денис Казанский. Фото Никита Успенский
Денис Казанский. Фото Никита Успенский
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Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский поблагодарил зрителей за отзывы о его работе во время интервью с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Почти часовой прямой эфир прошел вчера.

«Спасибо Вам за реакцию на наш с коллегами большой эфир с Черчесовым. Конечно, приятно читать столько добрых слов. Однако я просто делаю свою работу. И, пожалуй, странно было бы не услышать важных вопросов для нас всех болельщиков Сборной. А задавать их — норма», — написал у себя в Twitter Казанский.

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