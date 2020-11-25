Комментатор «Матч ТВ» Казанский поблагодарил зрителей за отзывы после интервью Черчесова

Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский поблагодарил зрителей за отзывы о его работе во время интервью с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Почти часовой прямой эфир прошел вчера.

«Спасибо Вам за реакцию на наш с коллегами большой эфир с Черчесовым. Конечно, приятно читать столько добрых слов. Однако я просто делаю свою работу. И, пожалуй, странно было бы не услышать важных вопросов для нас всех болельщиков Сборной. А задавать их — норма», — написал у себя в Twitter Казанский.

Спасибо Вам за реакцию на наш с коллегами большой эфир с Черчесовым. Конечно, приятно читать столько добрых слов. Однако я просто делаю свою работу. И, пожалуй, странно было бы не услышать важных вопросов для нас всех болельщиков Сборной. А задавать их — норма). — Kazansky Den (@kazanskyden79) November 25, 2020

«Мне лучше «бездарный» Заболотный, чем талантливый Чалов». Жесткое интервью Черчесова после провала