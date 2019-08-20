Черчесова наградили Национальной премией РФС за вклад в развитие футбола

Во вторник, 20 августа, вице-президент РФС Никита Симонян и советник президента РФС Александр Мирзоян наградили главного тренера сборной России Станислава Черчесова Национальной премией РФС за вклад в развитие футбола, сообщает официальный Instagram-аккаунт союза.

«Национальной премией РФС за вклад в развитие футбола главного тренера сборной России Станислава Черчесова, под руководством которого национальная команда добилась исторического результата на Чемпионате мира FIFA 2018. Поздравляем Станислава Саламовича!» — написано в сообщениии РФС.