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Черчесова наградили Национальной премией РФС за вклад в развитие футбола

13:22
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Во вторник, 20 августа, вице-президент РФС Никита Симонян и советник президента РФС Александр Мирзоян наградили главного тренера сборной России Станислава Черчесова Национальной премией РФС за вклад в развитие футбола, сообщает официальный Instagram-аккаунт союза.

«Национальной премией РФС за вклад в развитие футбола главного тренера сборной России Станислава Черчесова, под руководством которого национальная команда добилась исторического результата на Чемпионате мира FIFA 2018. Поздравляем Станислава Саламовича!» — написано в сообщениии РФС.

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