Черчесов выступил с лекцией перед тренерами в УЕФА

Сегодня, 30 октября, главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступил с лекцией перед тренерами из Албании, Чехии, Северной Македонии и Черногории в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, сообщает официальный сайт РФС.

«Уже второй год я с удовольствием принимаю приглашение руководителя Департамента УЕФА по обучению и подготовке специалистов в сфере футбола Франка Лудольфа выступить перед тренерами из ряда европейских стран, которые обучаются на категорию PRO, — цитирует Черчесова пресс-служба РФС. — На мой взгляд, у нас получился содержательный диалог, в ходе которого мы обменялись мнениями об особенностях тренерской профессии как на уровне сборных, так и клубов. Коллег интересовали вопросы, касающиеся работы в сборной России, и я постарался дать на них содержательные ответы. Хотел бы со своей стороны поблагодарить Франка Лудольфа за приглашение, а участников семинара — за конструктивную и интересную беседу».