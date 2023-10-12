Газзаев о матче Россия — Камерун: «Сегодня мы сможем увидеть, что из себя представляет сборная»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с журналистами поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России против Камеруна.

«Ожидания — наивысшие. В любой игре, особенно учитывая, что сборная не так много матчей проводит. Соперник неплохой. Камерун — одна из лучших команд Африки. Сегодня мы сможем увидеть, что из себя представляет сборная», — сказал Газзаев.

Матч Россия — Камерун состоится в Москве сегодня, 12 октября. Начало — в 19.00.