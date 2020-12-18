Черчесов: «Сказал Казанскому «спасибо» за интервью»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о своем резонансном интервью «Матч ТВ» после ноябрьских матчей национальной команды.

— На Дениса Казанского нет обиды за жесткие вопросы? — вопрос Черчесову.

— Нет, конечно, — ответил Черчесов. — Я ему спасибо сказал. Он свою работу выполнил идеально, как и его коллеги Черданцев с Губерниевым. Повторю, не шел на спокойное интервью. Предполагал, кто будет в студии, в каком направлении пойдет беседа.

— После 0:5 от Сербии уровень критики сборной и тренерского штаба был весьма приличный. Правда, Зобнин в интервью отметил: с тем, что творилось накануне ЧМ-2018, ни в какое сравнение не идет. А вы как считаете?

— Если нас критикуют, о нас говорят и с нас требуют, значит, мы интересны. И зрители к сборной неравнодушны. Этот интерес нужно обернуть в правильную форму, чтобы дать результат. Меня бы больше волновало, если бы не последовало никакого резонанса — что на победы, что на поражения. Критика — это нормально, с ней сталкивается каждая команда, каждый тренер. У журналистов своя работа, и к этому спокойно отношусь. Другое дело, что каждое интервью должно оставлять какой-то посыл. Болельщик должен знать, чем мы живем.

После интервью Черчесова «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказывал, что вне эфира главный тренер сборной допускал «довольно резкие высказывания», а журналист Денис Казанский «все это парировал с достоинством».

Кроме того, ЦСКА выступил с заявлением, в котором возмутился словами Черчесова по поводу форварда красно-синих Федора Чалова.

(Константин Алексеев, Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Черчесова — на сайте «СЭ»