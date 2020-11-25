Губерниев об интервью с Черчесовым: «Вне эфира были довольно резкие выражения»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, как проходило интервью с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым в эфире «Матч ТВ».

«Да, вне эфира были довольно резкие высказывания, — цитирует Губерниева Sport24. — Денис (Казанский — Прим. «СЭ») все это парировал с достоинством. А сами высказывания я оставлю при себе».

Губерниев также отметил, что задал все вопросы тренеру, которые хотел задать. Он назвал мужественным поступок Черчесова, который согласился прийти на интервью. При этом Губерниев сказал, что тренер раздражался на вопросы Дениса Казанского. Комментатор заявил, что он «полностью респектует» своему коллеге, так как он тоже задавал неудобные вопросы.

По мнению Губерниева, Черчесов был резковатым, но интервью получилось ярким. Комментатор считает, что это нормально, так как интервью должны быть резонансными. Известный журналист также отметил, что матом никто из участников интервью не ругался. Также Губерниев выразил уверенность, что Черчесов доработает до Евро-2020.