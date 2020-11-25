ЦСКА возмущен словами Черчесова: «Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером»

ЦСКА выступил с официальным заявлением по поводу интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова каналу «Матч ТВ».

В интервью Черчесов, отвечая на вопрос о форварде красно-синих Федоре Чалове заявил: «Мне лучше «бездарный» Заболотный — пусть он на меня не обижается, это не я его так называю — чем «золотой» Чалов».

«Руководство ПФК ЦСКА удивлено вчерашними высказываниями главного тренера национальной сборной С. Черчесова в эфире федерального канала.



В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз.



Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот», — говорится в заявлении на официальном сайте ЦСКА.

«Мне лучше «бездарный» Заболотный, чем талантливый Чалов». Жесткое интервью Черчесова после провала