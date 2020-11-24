«Мне лучше «бездарный» Заболотный, чем талантливый Чалов». Жесткое интервью Черчесова после провала

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов впервые дал большое интервью после крупного поражения от Сербии со счетом 0:5 в матче Лиги наций . Черчесов пришел в студию «Матч ТВ», где около часа остро и порой жестко говорил о сборной, своем будущем и составе.

Об отставке

«Плохо слышал, что он говорит. Переведите, — сказал Черчесов в интервью Дмитрию Губерниеву на канале «Матч ТВ». — Главному тренеру сборной России не следовало уходить в отставку. Если бы следовало, то я сделал. Одна игра, которая проведена безобразно.

Все остались недовольны. И прежде всего я сам. Но это спорт: надо переосмыслить и сделать правильные шаги. Задача глобальная выполнена. Как говорил Штирлиц, запоминается последнее. Поэтому мы в таком негативном свете".

19 ноября. Белград. Сербия — Россия — 5:0. Роман Евгеньев и Георгий Джикия. Фото Reuters

О поражении от Сербии

«Есть команда, которую ты привез в Сербию, за которую ты в ответе. Но ты не можешь до конца за нее ответить, потому что она так собрана. Если быть профессиональным, спокойным и без эмоций. Без обид, мы всех уважаем, но мы не киваем на того, кого нет.

В Турции состав был оптимальным — там мы выглядели командой. А вот в Сербии... Если бы не некоторые индивидуальные ошибки, но мы не будем об этом.

Убивать никого не надо. Это преследуется уголовным кодексом. Мы с футболистами уже все обсудили. И еще поговорим, чтобы таких казусов не было. В спорте бывают дни, когда все против тебя. Если вы считаете, что 0:5 — это все перечеркивает, то давайте другой вопрос".

«Гильерме? Бывают такие дни, когда ничего не получается. Замена была правильным решением. Мы дали ему отдохнуть. Жалею ли я о своих словах? Если вратарь не выручил, то он не выручил. Я же не сказал, что он ошибся. Это наш вратарский слэнг».

«Результат? 0:5 — это тоже результат. Если правильно к этому подходить... Иногда 0:5 лучше, чем 0:1. 0:5 — все ясно. Какой у нас резерв, кто у нас кого может подменить. И мы видим, что не все так просто на нашем уровне. Мы лишний раз в том или ином решении убедились».

«Они играют за сборную России. После крупных поражений много говорить не надо. Только негатив можно вызвать. Это был бездарный матч, которым мы завершили сезон. Надо посмотреть на себя правильно и оценить. Тоже свои выводы сделаем.

К большому турниру, который нам предстоит, надо подобрать правильный коллектив. Быть хорошим игроком — это одно. Уметь проявить лучшие качества на большом турнире — это другое. Футболист — это футболист. Оскорблять его нельзя, но подсказать недочеты надо. На это мы обращаем внимание".

Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

О сборной России

«Мы прошли весь отборочный цикл абсолютно ровно, без срывов. Забили много мячей, пропустили мало. После чемпионата мира сделали некоторые перестановки, влились новые игроки. Прогресс был в том, что на все матчи стадионы забивались полностью. Шуметь не надо. Надо подсказывать. Если у футболиста что-то не получается, то он просит не шума, а четкого подсказа».

«Вы хотите, чтобы я сказал о том, о чем я не люблю говорить. Вы говорите, что нет Акинфеева и Игнашевича? Дзюба, Кудряшов, Семенов, Зобнин, Мариу... Это наши последние потери. Собирается команда и в этой команде есть оптимальное сочетание. И это сочетание играло в Турции. И даже это сочетание потеряло трех футболистов перед Сербией.

У меня такой ситуации еще не было. Если пандемию никто не отменит, то в марте может быть то же самое. Вот к этому надо готовиться".

«Семенов? Андрей должен извиниться за то, что выходит на поле? Он играл на хорошем уровне. Дивеев выступал в это время за молодежку».

О Дзюбе

«У Дзюбы совершенно иная ситуация. Не хочу это обсуждать. Он прекрасно знает, о чем идет речь. Эта пауза пошла на пользу. Принесла ли она пользу команде? Абсолютно спокойно к этому отношусь. Тогда так думал и сейчас так думаю».

Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

О Соболеве

«Для меня это такое же удивление, как и для вас. Высказывание генерального директора (Шамиля Газизова. — Прим. «СЭ»)? Это его личное мнение или клуба? Леонид Арнольдович (Федун. — Прим. «СЭ») все знает, мы были в переписке. Вот я сейчас встану и у меня колено замкнет — это кто виноват? Меня оскорбляет, что футболист молчит. Мы никого не заставляем. Федун все прекрасно знал».

О матче с Молдавией

«Мы всегда хотим победить. В футболе бывают дни, когда не идет. Этот сбор начался с того, что все пошло наперекосяк. Три футболиста осталось в Москве, там мы ставили двоих, потом еще троих потеряли. С Молдавией не играть нельзя — это официальный матч УЕФА. Просили перенести матч в Россию, но с нами не согласились.

Календарь игр нам выдали. И мы должны были выходить. Мы же не можем заставить матч перенести".

12 ноября. Кишинев. Россия — Молдавия — 0:0. Денис Черышев в атаке. Фото Константин Рыбин

Об уровне РПЛ

«Футбол — это не только цифры. Это интеллект, тактика и много еще чего. Но, скажу так, кто больше спринтует, тот выше места занимает в турнирной таблице.

Нам надо обмениваться мнениями, чтобы на определенный уровень выходить. Если на большой турнир вызываем потенциально сильного футболиста и есть время его подготовить, то на более короткий сбор надо уже готового вызывать. Потому что нет времени его подтянуть".

Как сборная выступила в Лиге наций

«Не выигрывать — всегда плохо. И больнее всего было мне. Нас опередили венгры, которых мы победили и вничью потом сыграли. Вот это больновато. Но это турнир: разные ситуации бывают. Моя задача — подготовить команду к каждой встрече. Был ли показан максимум? Не всегда.

Жесткий разговор? Не знаю, что вы имеете в виду. После матча с Сербией был монолог. Этот сезон не самый простой, скомканный.

Я видел состояние футболистов. Я сказал, что они устали? Говорю про готовность. Оптимальное сочетание игроков. Есть много вопросов, на которые мне нужно ответить.

Нужно сделать четкий анализ: по подготовке, по тренировочному процессу, по подбору людей. Весь комплекс.

Если начинать все заново, то уже поздно. В марте предстоят три отборочных матча. Один турнир большой не закончили — начинается уже другой".

Александр Максименко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

О Сафонове и Максименко

«Сафонов уже два раза вызывался в главную сборную. Но есть молодежная сборная, которая решает свои задачи. Как только она их решила, мы стали вызывать игроков оттуда, чтобы с ними знакомиться. Так не бывает, чтобы ни себе, ни людям.

Скажите пожалуйста, как можно быть третьим вратарем и наигрываться на перспективу? А не лучше быть основным в молодежке? Вы знаете теорию. Перед вами сидит тот, кто проходил это сам. Акинфеевы и Харины рождаются не каждый год. Но нужно правильно подойти к тому, чтобы все органично подошли.

Вы сборы видите? Нет. А мы видим. Вдруг Сафонов не просто заболел короной? Если мы сами отдохнуть ему не даем, Господь Бог дает ему паузу. Матвей точно знает, чего мы хотим и куда мы идем. Моя задача, чтобы он четко это знал и четко двигался".

12 ноября. Кишинев. Россия — Молдавия — 0:0. Федор Чалов атакует ворота соперника. Фото Константин Рыбин

Про Заболотного, Миранчуков и Чалова

«Миранчуки, Чалов... Этому золотому активу пора себя хотя бы позолоченным сделать. Они у себя дома чай пьют, а я перед вами отвечаю за этот золотой актив. Они должны что-то делать. Я говорю совершенно откровенно: пускай они меня слышат.

За меня никто не играл. На поле они должны показывать. Чалов должен был проявить себя с Молдавией. Заболотный сейчас больше пользы приносит.

Мне лучше «бездарный» Заболотный — пусть он на меня не обижается, это не я его так называю — чем «золотой» Чалов. Если бы я вас слушал, то меня точно давно бы уволили".

Обращение к фанатам

«Тосты говорить не буду, так как в руках ничего нет. Болельщики, с вами много мы прошли. Моя задача: все исправить и подготовить боеспособную команду к чемпионату Европы. За нас это никто не сделает. Мы с тренерским штабом сейчас занимаемся этим».