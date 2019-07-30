Черчесов считает, что Самедов был одним из базовых и системных игроков в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что завершивший карьеру полузащитник Александр Самедов внес огромный вклад в успехи национальной команды на чемпионате мира 2018 года, сообщает ТАСС.

"Уверен, что оно осознанное и взвешенное, ведь Александр всегда основательно думает перед тем, как что-то сделать. Считаю, что его футбольная карьера получилась очень насыщенной и интересной, он выступал за несколько топовых клубов, с которыми добивался высоких результатов. За время нашей совместной работы в сборной России он стал одним из базовых и системных игроков этой команды, внес огромный вклад в успехи сборной на чемпионате мира в России. Кстати, Самедов за два года стал одним из лучших игроком сборной по системе гол плюс пас. Станет ли он тренером? Мне сложно говорить об этом, он сам должен чувствовать и понимать, насколько он готов к этой работе", – приводит слова Черчесова ТАСС.