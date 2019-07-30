Полузащитник Александр Самедов объявил о завершении карьеры. Вторую половину прошлого сезона 35-летний хавбек провел в "Крыльях Советов".

Самедов начал свою карьеру в "Спартаке" (2002-2005, 2017-2018), выступал за "Локомотив" (2005-2008, 2012-2016), "Москву" (2008-2009) и "Динамо" (2010-2012).

В составе "Спартака" полузащитник стал чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка (2017), а в составе "Локомотива" трехкратным обладателем Кубка страны (2007, 2015, 2017).

Самедов провел за сборную России 53 матча и забил 7 голов. Участник чемпионата мира-2014, Евро-2016 и домашнего ЧМ-2018. Заслуженный мастер спорта России.​

– Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом! Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась! Я этого достиг! И я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперед и добиваться большего! Благодарю Всевышнего за предопределенный для меня путь, по которому я иду с честью. Любовь и благодарность моей семье, близким и друзьям. Спасибо моим тренерам, наставникам, медицинским службам клубов. Моя душевная признательность партнерам по командам и, конечно же, болельщикам. Каждый из вас навсегда в моем сердце! – написал Самедов на своей странице в Instagram.