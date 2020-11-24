Черчесов считает, что оскорблять футболистов нельзя даже после крупных поражений

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как нужно вести себя с футболистами после крупных поражений. Ранее россияне уступили Сербии (0:5) в Лиге наций.

«Они играют за сборную России, — сказал специалист в эфире «Матч ТВ». — После крупных поражений много говорить не надо. Только негатив можно вызвать. Это был бездарный матч, которым мы завершили сезон. Надо посмотреть на себя правильно и оценить. Мы тоже свои выводы сделаем.

К большому турниру, который нам предстоит, надо подобрать правильный коллектив. Быть хорошим игроком — это одно. Уметь проявить лучшие качества на большом турнире — это другое. Футболист — это футболист. Оскорблять его нельзя, но подсказать недочеты надо. На это мы обращаем внимание».