Черчесов рассказал, переживает ли он из-за переноса Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, переживает ли он из-за переноса Евро-2020. Турнир был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

-Перенос Евро-2020? Мы переживать не можем, потому что если инструкция есть, ее надо выполнять, сказал Черчесов в интервью каналу сборной России на Youtube. — Нам надо будет пересмотреть нашу подготовку. Посмотрим, когда мы начнем. Много нюансов, которые за пять минут не расскажешь.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 803 313 человек, умерших — 39 014, выздоровевших — 172 657.

По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

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