Черчесов объяснил свой ответ на вопрос Шнякина об ошибках

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью «СЭ» вернулся к большой пресс-конференции, которую он дал после возвращения с чемпионата Европы.

— Комментатор Дмитрий Шнякин задал вопрос о ваших ошибках, а вы ответили: «Смотря что понимать под ошибками... Вот вы знаете, за что я ругал игроков после Бельгии? За то, что желтых карточек не было. Не за передачи, не за удары или голы. Но не может быть такого, чтобы без желтых, понимаете?» Получилось, что ушли от ответа.

— Тоже издержки прямого эфира, где с одного перепрыгиваешь на другое, — считает Черчесов. — Вопрос про ошибки — очень частый, мне порой ставят в вину, что я их не признаю. Но это не потому, что я такой невосприимчивый, а потому, что это вообще неправильный подход. Болельщики судят постфактум, и это нормально. Выпустил Иванова, а надо было Сидорова — ошибся. Но я же оцениваю футболистов в текущий момент времени, учитываю все факторы, чтобы определить состав. И выпускаю 11 сильнейших на конкретный матч против конкретного соперника, на мой взгляд. Потом у кого-то может что-то не пойти, такое бывает, делаем замену. И как это воспринимать?

— И, к примеру, выход Черышева в матче с Бельгией, которому потребовалась обратная замена, тоже не ошибка?

— Конечно, нет. У нас выбывают слева два футболиста — Жирков получил травму, Кузяев поучаствовал в жестком столкновении, — при этом мы уступаем в счете, надо отыгрываться, а Мостовой в отличной форме уехал из сборной из-за коронавируса. Кого я должен выпустить в такой момент? Конечно, Черышева. Это его позиция, он футболист хорошего класса, прошел с нами сборы, пусть и не полностью. Но игрок готов — как его не выпустить? Другое дело, что у Дениса не все получилось, плюс мы перестроились в центре на ромб, где Черышеву нет места. Потребовалась обратная замена. Однако выпустить его на поле не было ошибкой, это — логичное и разумное решение, а обратная замена носила чисто тактический характер.

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