Черчесов пообщался с учащимися подмосковной гимназии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил гимназию имени Е. М. Примакова. О своем визите он рассказал в Instagram.

«С удовольствием посетил подмосковную гимназию имени Примакова и в рамках проекта «100 вопросов лидеру» пообщался с учениками старших классов, — написал тренер. — Для ребят там созданы отличные условия для обучения, и те знания, которые они получат, обязательно помогут им в жизни. Главное сейчас для каждого из них — выбрать свой путь и не сворачивать с него несмотря на все сложности».

Сборной России в октябре предстоит сыграть три матча — товарищеский со сборной Швеции (8 октября) и игры Лиги наций с командами Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября).