Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Черчесов пообщался с учащимися подмосковной гимназии

23:14
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил гимназию имени Е. М. Примакова. О своем визите он рассказал в Instagram.

«С удовольствием посетил подмосковную гимназию имени Примакова и в рамках проекта «100 вопросов лидеру» пообщался с учениками старших классов, — написал тренер. — Для ребят там созданы отличные условия для обучения, и те знания, которые они получат, обязательно помогут им в жизни. Главное сейчас для каждого из них — выбрать свой путь и не сворачивать с него несмотря на все сложности».

Сборной России в октябре предстоит сыграть три матча — товарищеский со сборной Швеции (8 октября) и игры Лиги наций с командами Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября).

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CFujxxXDNoD/

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир