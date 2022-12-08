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Сегодня, 13:27

В Министерстве спорта РФ прокомментировали возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В пресс-службе Министерства спорта РФ ответили на вопрос «СЭ» по поводу возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Решение о переходе из одной конфедерации в другую принимается Российским футбольным союзом. Данный вопрос, по информации от РФС, будет включен в повестку ближайшего исполкома союза, но это значимое решение, которое должно быть взвешенным и проработанным как внутри страны, так и с международными организациями и партнерами.
Ведь ключевой задачей Минспорта России и РФС является совершенствование уровня подготовки спортсменов, в том числе спортивного резерва, сохранение конкурентной среды и обеспечение регулярности спортивного календаря», — сообщили «СЭ» в пресс-службе Минспорта РФ.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что организация рассмотрит вопрос о возможном переходе из УЕФА в АФК на ближайшем заседании исполкома.

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В Министерстве спорта РФ прокомментировали возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию
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