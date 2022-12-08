«Многие присылали сообщения: «С тобой тренеры Марокко не связывались?» Черчесов — о ЧМ-2022

Интервью «СЭ» бывшего тренера сборной России.

Атмосфера связана с выступлением страны — хозяйки чемпионата

— Что вам нравится и не нравится на нынешнем чемпионате мира? — первый вопрос Станиславу Черчесову.

10.12.2022 | Англия — Франция

— Не хотел бы рассуждать такими категориями. Просто смотрю, оцениваю. Бросается в глаза, что гораздо больше матчей заканчивается со счетом 0:0 по сравнению, скажем, с ЧМ-2018. Что ни одна команда на групповом этапе не обошлась без потери очков. Есть сенсации — ранний вылет сборных, которые наверняка рассчитывали забраться очень высоко, — Бельгии, Дании, Германии. Сейчас к ним добавилась еще и Испания. Турнир специфический. Дело даже не в том, что проходит зимой, а в том, что для подготовки не было трех-четырех недель — всего одна. И на первый план выходит психологический фактор. Ты можешь играть мощно, но потом провалить 20 минут — и это станет роковым. Как у немцев, здорово игравших с Японией, но пропустивших два мяча за 8 минут. И все, их нет в Катаре.

По атмосфере не могу судить достоверно из России, но видел, как [в Катаре] пустели трибуны еще до окончания встречи. Слышал, что у болельщиков вне стадионов меньше возможностей для культурного отдыха, чем в России четыре года назад и на предыдущих турнирах. Здесь специфика Катара. Плюс наверняка сказывается фактор трех поражений этой азиатской страны. Атмосфера чемпионата напрямую связана с выступлением страны-хозяйки, она должна подпитывать болельщиков эмоциями.

— За какие-то команды особенно переживаете?

— В первую очередь желал удачи полузащитнику Туниса Аиссе Лаидуни, который выступает в «Ференцвароше». В первом туре он получил звание лучшего игрока матча, молодец. Во втором был не так ярок, а в третьем отдал голевую передачу во встрече со сборной Франции. Мы с ним разговаривали, конечно, он расстроен — обидно вылететь, обыграв действующего чемпиона мира. Я ему еще до турнира говорил, что все будут решать нюансы. Дал Аиссе дополнительное время отпуска, он к нам присоединится в январе. Считаю, были достойны вызова в сборную Марокко братья Ммаэ, сейчас были бы в четвертьфинале, однако, к сожалению, остались вне заявки.

Из сборных ни за кого не переживаю, но за кем-то слежу внимательнее, чем за другими. Скажем, за теми, против кого мы не так давно играли — Бельгией и Данией. Все-таки много времени уделили их изучению. Год назад на Евро эти команды были в самом соку, а сейчас, как говорится, не звенели. Старались, но как-то без огонька. С Испанией немного другая история, но итог один — вылет раньше времени.

Криштиану Роналду. Фото Reuters

На Месси и Роналду футбол не заканчивается

— Кто удивил со знаком плюс и минус?

— Рамуш, конечно, здорово заменил Роналду в стартовом составе сборной Португалии, сделал хет-трик в 1/8 финала. Мы знаем этого футболиста по «Бенфике», он и там себя проявляет. Ярко выглядел Мохаммед Кудус из «Аякса» и сборной Ганы, оформивший дубль в ворота Кореи. Из сборных, честно говоря, выше моих ожиданий пока выступает Англия. Все-таки в Лиге наций смотрелись бледно — 0 побед в шести матчах, последнее место в группе, дважды уступили Венгрии, в том числе 0:4 дома. А в Катаре пока играют стабильно, без срывов.

О тех, кто на бумаге выглядел сильнее, чем в итоге выступил, мы уже сказали — это Германия, Бельгия, Дания. Пусть и вышла из группы, но ниже своих возможностей, на мой взгляд, провела турнир Польша, за которой следил, поскольку работал в этой стране.

— А Роналду не разочаровал? Его время не ушло?

— Не втягивайте меня в эти журналистские сюжеты. Могу сказать только одно: мне показалось, что Криштиану был чуть больше сосредоточен на индивидуальных достижениях, чем на командных. В отличие от Месси. Но это могло только показаться по телепросмотру.

— Нет опасений, что постепенно сходящим звездам — Месси, Роналду, Модричу и т.д. — нет равноценных замен?

— На этих игроках футбол не заканчивается. И до них были Пеле, Марадона, Кройф, Платини и другие, и после будут звезды. Мбаппе, Холанн, Фернандеш, а также те, о ком узнаем завтра и послезавтра. Да, Месси и Роналду высоко подняли планку, следующему поколению надо будет постараться, чтобы так же уверенно нести знамя, оказать не меньшее влияние на развитие футбола.

— Какая из сборных произвела самое сильное впечатление?

— Пока Бразилия выглядит очень основательно как в обороне, так и в атаке. Правда, с Камеруном немного озадачили, но с Кореей снова были на уровне. Неймар вернулся в строй, вокруг команды будет меньше отвлекающих разговоров. Но посмотрим, что случится дальше — одна неудачная игра все может перечеркнуть. Цена ошибки колоссальна. Франция с начала турнира хороша, набирают Аргентина и Португалия. Да вообще в восьмерку сильнейших вышли команды, которые изначально претендуют на золото. Кроме разве что Марокко. Хотя и здесь я бы не стал смотреть на название страны, которая ранее на ЧМ не блистала. Обращать внимание надо на клубы, за которые выступают футболисты, а здесь видим «ПСЖ», «Баварию», «Челси», «Севилью», «Вест Хэм» и так далее. Весь состав из солидных европейских клубов. Ошибка в недооценке Марокко мне напоминает скептическое отношение, скажем, к сборной Финляндии. Где не было ни одного игрока из внутреннего чемпионата, зато много из Англии, Германии, Италии. Я уж не говорю о сборных Швеции, Дании. Так и с Марокко.

Тренерский штаб сборной России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Для перехода в азиатскую конфедерацию надо ответить на многие вопросы

— Сборная Марокко прошла Испанию по вашим лекалам из ЧМ-2018?

— (Смеется.) Мне многие присылали сообщения: «С тобой тренеры Марокко не связывались?» Это действительно один из вариантов против Испании. И Япония примерно ту же тактику избрала, что позволило выиграть. Детали различаются, но принцип один — отдать пространство, но не инициативу. На ЧМ-2018 мы их связали по рукам и ногам, не дали разбежаться, в итоге было минимум моментов. Как и в матчах с Японией и Марокко. А Коста-Рика дала пространство — пропустила семь голов.

— В работе коллег что-то новое удалось подметить?

— По тактике не могу сказать о каких-то открытиях. Может, пока скрывают, берегут на решающие матчи. Но за какими-то точечными решениями наблюдать интересно — по составу, по заменам. Скажем, как Сантуш пошел на перевод в запас Роналду, а вышедший Рамуш забил три гола. Или решение ван Гала, который сделал ставку на неизвестного 28-летнего голкипера, до этого не игравшего за сборную. Показалось, что уже держат в уме следующий чемпионат мира у себя дома в сборных США и Канады — привезли молодые команды, словно закладывают базу. Понятно, что нынешний чемпионат мира не может быть для них проходным, но и на перспективу тоже работают.

— Кого считаете главным претендентом на звание лучшего игрока ЧМ?

— Пока рано об этом говорить. Понятно, что хорошо смотрится Мбаппе. Голкиперы Ливакович и Буну шикарно проявили себя в послематчевых сериях — крайне редко удается отражать по три пенальти. Однако уверен, что лучшего игрока надо будет искать среди финалистов турнира, а мы их сейчас предсказать не сможем.

— Последний вопрос не имеет прямого отношения к текущему чемпионату мира, но может касаться следующего. Я о возможности перехода России в Азиатскую конфедерацию. Ваше мнение на этот счет?

— Я не настолько глубоко погружен в тему, чтобы выступить экспертом. Убежден только, что решение должно быть тщательно взвешенным. Да, момент сейчас неприятный — футбол не терпит длительных пауз, без официальных матчей теряется мотивационный момент. Однако я никогда не был сторонником резких движений. В Европе нам гораздо привычнее. Надо понимать, что если перейдем в АФК, то это не на один год, обратной дороги может не быть десятилетиями. И кто при этом даст гарантии, что после перехода в Азию Россию пустят на международные турниры? В общем, повторюсь, надо получить ответы на вопросы, а потом все тщательно взвесить.