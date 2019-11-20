Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам национальной команды после завершения отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Об этом 56-летний специалист написал в своем Instagram.

«Наша команда завершила отборочный цикл чемпионата Европы-2020, — написано в Instagram Черчесова. — Мы старались не только выполнить главную турнирную задачу, но и показывать яркий, зрелищный футбол для своих многочисленных болельщиков, которые искренне поддерживали сборную. Огромное вам спасибо. До встречи на Евро!»

Сборная России заняла второе место в турнирной таблице группы I, набрав 24 очка, уступив первую строчку Бельгии.

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