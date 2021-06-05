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Черчесов — о новой позиции Баринова: «Играл достаточно качественно»

20:52
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил выступление Дмитрия Баринова на позиции защитника в товарищеском матче против Болгарии (1:0).

— Позиция Баринова в этой игре оказалась неожиданной для многих. Почему решили его поставить правым центральным защитником?

— Мы своих игроков изучаем. Видели и раньше его качества, а на сборах он 80% времени играл на этой позиции. Мы его там наигрывали видели, что там потенциал есть. Играл достаточно качественно и жаль, что он травму получил. Наша задача рассмотреть в каждом игроке потенциал и предложить другие позиции.

(Данил Алешин)

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