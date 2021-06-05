Черчесов рассказал, как сборная будет готовиться к матчу против Бельгии
20:48
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как команда будет готовиться к матчу чемпионата Европы против Бельгии.
— Как команда будет готовится к Бельгии?
— Сегодня мы распускаем игроков по домам. Завтра к вечеру мы соберемся и, все, мы уже закрыты. Больше никто не будет допущен и мы не будем никуда выезжать. Готовимся в Новогорске, а 10-го числа вылетаем в Питер после обеда.
Матч группового турнира Евро-2020 Бельгия — Россия состоится 12 июня, начало — в 22.00 (мск).
(Данил Алешин)
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